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Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньги

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Украина, Вторник 04 октября 2022 17:00
Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньги Фото: Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продают уникальную купюру, номиналом в 500 гривен, за которую просят целых 25 тысяч.

Почему такая банкнота столь стоимостна, как она выглядит, показали на сайте Violity .

Почему купюра так ценна?

С лицевой стороны 500-гривневые деньги выглядят совершенно обычно: изображение Григория Сковороды, подпись главы Нацбанка, защитные знаки и т. д.

Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньги

А вот с оборотной стороны мы видим уникальный номер банкноты: XB 6666666

Год выпуска: 2015-й

Продают деньги в Буче Киевской области. По желанию торговца, купюру можно приобрести при личной встрече.

Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньгиУкраинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньги

Фото: violity.com

Раньше мы писали о 10-копеечной монете, которую продают аж за 1000 долларов, и почему она редкая.

Также сообщалось, что монету номиналом в 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.

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