Українець подолав паломницький Шлях святого Якова, щоб зібрати гроші на лікування військових

Українець здійснив паломництво зі Львова до іспанського міста Сансьяго-де-Компостелла до могили святого Якова. Чоловік подолав велосипедом шлях довжиною 3549 кілометрів за 22 дні, збираючи кошти на лікування військових ЗСУ.

Про це 23 жовтня передали у прес-службі Львівської міської ради.

Микола Іщук, вирушивши у паломницьку дорогу святого Якова, щодня долав на своєму байку понад сотню кілометрів через різні європейські держави.

Напередодні поїздки львів'янин підписав меморандум про благодійну співпрацю зі співзасновником благодійного фонду "Із Янголом на плечі" та генеральним директором Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих ім.Ю.Липи.

Вирушаючи в подорож, пан Микола просив своїх знайомих поширити зображення QR-коду в соцмережах, щоб кожна небайдужа людина могла долучитися до збору коштів.

Ось так виглядає цей QR-код (фото: facebook.com/LvivskaODA)

Сама благодійна ініціатива Шлях святого Якова реалізується за сприянням Львівської ОВА та облради.

Зазначимо, що до могили святого Якова веде чимало маршрутів, у тому числі з України. Нинішня подорож пана Миколи створила ще один - зі Львова.

У похід своїм ходом, на велосипедах та конях вирушають не лише християни, а й люди інших віросповідань, а також атеїсти.

У самій Іспанії існує дев'ять офіційних паломницьких шляхів:

Англійський (112 км),

Зимовий (235 км),

Первісний (160 км),

Північний (190 км),

Португальський (118 км),

Прибережний португальський (170 км),

Французький (161 км),

Віа де ла Плата (250 км),

шлях Фістерре (118 км).

Але на практиці паломники розпочинають дорогу з Австрії, Польщі, України, Бельгії, Італії та інших країн. Пілігрими, які пройшли шлях, отримують відповідний сертифікат паломника.

Сертифікат прочан (фото: Oficina del peregrino)