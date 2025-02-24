Україна виходить з IBA і вступає у World Boxing: що це значить

Федерація боксу України на офіційному рівні заявила про вихід з Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA) і оголосила про рух до World Boxing.
РБК-Україна розповідає, що означає відхід від IBA для українських спортсменів.
Рішення щодо виходу України з IBA та вступ до World Boxing - це важливий крок, який має значний вплив на український бокс. Можна виділити кілька аспектів та подальших наслідків такої ситуації.
Асоціація зазнає критики перш за все через непрозоре управління, фінансові махінації та безпосередній вплив російських представників. Зокрема, очільником IBA є російський функціонер Умар Кремльов.
Крім того, важливим фактором є також відсторонення асоціації від Олімпійських ігор: через регулярні скандали з суддівством та управлінням МОК призупинив визнання IBA у 2019 році та відсторонив IBA від організації боксерських турнірів на Олімпійських іграх у Парижі в 2024-му та у Лос-Анджелесі в 2028-му.
ФБУ подала заявку на вступ до World Boxing 9 вересня 2024 року. Наразі тривають активні переговори, і найближчим часом очікується схвалення заявки на офіційне членство України у World Boxing.
Після того, як це відбудеться, українські боксери точно й без жодних застережень зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.
Крім того, відбудеться остаточний відкол від будь-якого російського впливу.
Наші спортсмени виступатимуть в рамках організації, яка дотримується високих стандартів управління та доброчесності.
До слова, створена у 2023 році групою національних федерацій боксу World Boxing, яку очолює Борис ван дер Ворст, вже зробила чимало кроків для збереження боксу у структурі Олімпійських ігор. Перш за все серед основних етапів - формування континентальних федерацій, організація континентальних чемпіонатів для спортсменів різного віку та проведення курсів для суддів і тренерів.
З 18 по 21 березня в грецькій Олімпії відбудеться сесія МОК, під час якої оберуть нового президента організації та обговорять можливість повернення боксу до програми Олімпійських ігор 2028 року.
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