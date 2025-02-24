Украина выходит из IBA и вступает в World Boxing: что это значит

Решение о выходе Украины из IBA и вступление в World Boxing - это важный шаг, который имеет значительное влияние на украинский бокс. Можно выделить несколько аспектов и дальнейших последствий такой ситуации.

Причины выхода из IBA

Ассоциация подвергается критике прежде всего из-за непрозрачного управления, финансовых махинаций и непосредственного влияния российских представителей. В частности, главой IBA является российский функционер Умар Кремлев.

Кроме того, важным фактором является также отстранение ассоциации от Олимпийских игр: из-за регулярных скандалов с судейством и управлением МОК приостановил признание IBA в 2019 году и отстранил IBA от организации боксерских турниров на Олимпийских играх в Париже в 2024-м и в Лос-Анджелесе в 2028-м.

Что даст Украине присоединение к World Boxing

ФБУ подала заявку на вступление в World Boxing 9 сентября 2024 года. Сейчас идут активные переговоры, и в ближайшее время ожидается одобрение заявки на официальное членство Украины в World Boxing.

После того, как это произойдет, украинские боксеры точно и без всяких оговорок смогут участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Кроме того, произойдет окончательный откол от любого российского влияния.

Наши спортсмены будут выступать в рамках организации, которая придерживается высоких стандартов управления и добропорядочности.

К слову, созданная в 2023 году группой национальных федераций бокса World Boxing, которую возглавляет Борис ван дер Ворст, уже сделала немало шагов для сохранения бокса в структуре Олимпийских игр. Прежде всего среди основных этапов - формирование континентальных федераций, организация континентальных чемпионатов для спортсменов разного возраста и проведение курсов для судей и тренеров.

С 18 по 21 марта в греческой Олимпии состоится сессия МОК, в ходе которой изберут нового президента организации и обсудят возможность возвращения бокса в программу Олимпийских игр 2028 года.