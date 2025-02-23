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Усик розповів, з ким хоче битися після перемоги Паркера

Ер-Ріяд, Неділя 23 лютого 2025 13:46
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Усик розповів, з ким хоче битися після перемоги Паркера Фото: Олександр Усик (Віталій Носач)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями від поєдинку Джозеф Паркер - Мартін Баколе та назвав ім'я суперника, з яким хотів би зустрітися на ринзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing King Media.

Вечором 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді відбувся поєдинок між новозеландцем Паркером та Баколе з ДР Конго. Африканець терміново замінив у поєдинку британця Даніеля Дюбуа, що знявся через хворобу. Паркер переміг нокаутом у другому раунді, захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO та став претендентом на бій з Усиком по лінії цієї організації. Титул IBF, за який повинні були битися Дюбуа та Паркер, залишився у британця.

Результат поєдинку Усика не здивував, він оцінив його так:

"У Паркера була підготовка, а у Баколе – майже не було. До того ж, проблемою стала його велика вага: вона унеможливила хороше пересування. Я не знаю, як би завершився бій, якби у Баколе був повноцінний тренувальний табір".

Після зняття Дюбуа та перемоги Паркера ситуація в надважкому дивізіоні дещо змінилася. Тому в українця запитали, з ком би він тепер хотів би провести наступний бій.

"Я хочу наступний бій із Деніелом Дюбуа, – однозначно відповів Усик. – За звання абсолютного чемпіона".

Він також зазначив, що йому не важливо де битися з британцем – це може бути Ер-Ріяд або Лондон. Зокрема, Усик готовий провести зустріч на стадіоні "Вемблі".

Хто претендує на поєдинки з Усиком?

Крім Дюбуа – єдиного, крім Усика, чемпіона світу в хевівейті (версія IBF), на бій з українцем претендують ще троє бійців за лініями організацій, чиїми поясами володіє вітчизняний боксер.

Від WBO – це Паркер, як тимчасовий чемпіон за даною версією.

Від WBCАгіт Кабайєл з Німеччини. У рамках того ж вечору боксу в Ер-Ріяді 22 лютого він нокаутував китайця Чжан Чжилея в шостому раунді та теж став тимчасовим чемпіоном.

Від WBA – болгарин Кубрат Пулєв. Він є регулярним чемпіоном світу за цією версією.

Раніше розповіли про ймовірну зустріч на ринзі Кубрата Пулєва та Володимира Кличка в поверненні українця.

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