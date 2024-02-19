Україна відзначає День Державного Герба: цікаві факти про символ країни

Цікаві факти про герб України

Існує понад сорок версій, які розглядають походження тризуба. Одна з найпоширеніших версій стверджує, що цей стародавній знак є містичним символом тривимірності світу.

Герб - символ тривимірності світу (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Релігійна версія стверджує, що це стилізоване зображення голуба - символу Святого Духу. Також існує популярна версія, що нібито тризуб - це сокіл, який пікірує на здобич.

Автори іншої версії вважають, що в тризубі зашифроване слово "воля". Ця версія, до речі, з’явилася вже після затвердження тризуба як герба УНР. Тоді дехто також почав "розшифровувати" у тризубі початкові літери імен: Володимир, Ольга, Ярослав.

Деякі вважають, що в Гербі зашифровано слово "воля (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Наші предки використовували тризуб як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали в багатьох пам’ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери.

Тризуб - родовий знак Рюриковичів. З історичних джерел відомо, що послі князя Ігоря при укладенні договорів ставили печатки з тризубом. На монетах часів Володимира Святославовича з одного боку карбували його портрет, а з іншого - тризуб.

За правління Ярослава Мудрого на монетах карбувалося зображення святого Георгія та тризуба на звороті.

Офіційне зображення державного герба УНР з’явилося 22 березня 1918 року – рівно через два місяці після проголошення її незалежності IV Універсалом Центральної Ради.

Особливим часом для відродження державної символіки стали події зими 2013-2014 року. На Майдані під час Революції Гідності тризуб малювали на щитах і шоломах.

У травні 2014 року на фасаді готелю "Парус" у Дніпрі фанати футбольного клубу "Дніпро" намалювали найбільший в Україні державний герб.

Малюнок найбільшого Герба України в Дніпрі (cultura.mkrada.gov.ua)