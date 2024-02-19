Украина отмечает День Государственного Герба: интересные факты о символе страны

Интересные факты о гербе Украины

Существует более сорока версий, которые рассматривают происхождение трезубца. Одна из самых распространенных версий утверждает, что этот древний знак является мистическим символом трехмерности мира.

Герб - символ трехмерности мира (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Религиозная версия утверждает, что это стилизованное изображение голубя - символа Святого Духа. Также существует популярная версия, что якобы трезубец - это сокол, который пикирует на добычу.

Авторы другой версии считают, что в трезубце зашифровано слово "воля". Эта версия, кстати, появилась уже после утверждения трезубца как герба УНР. Тогда некоторые также начали "расшифровывать" в трезубцы начальные буквы имен: Владимир, Ольга, Ярослав.

Некоторые считают, что в Гербе зашифровано слово "воля" (фото: cultura.mkrada.gov.ua)

Наши предки использовали трезубец как своеобразный оберег. Изображение трезубца археологи встречали во многих памятках культуры, датированных еще первым веком нашей эры.

Трезубец - родовой знак Рюриковичей. Из исторических источников известно, что после князя Игоря при заключении договоров ставили печати с трезубцем. На монетах времен Владимира Святославовича с одной стороны отчеканили его портрет, а с другой - трезубец.

В правление Ярослава Мудрого на монетах чеканилось изображение святого Георгия и трезубца на обороте.

Официальное изображение государственного герба УНР появилось 22 марта 1918 - ровно через два месяца после провозглашения ее независимости IV Универсалом Центральной Рады.

Особенно для возрождения государственной символики стали события зимы 2013-2014 года. На Майдане во время Революции Достоинства трезубцы рисовали на щитах и шлемах.

В мае 2014 года на фасаде гостиницы "Парус" в Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" нарисовали самый большой в Украине государственный герб.

Рисунок крупнейшего Герба Украины в Днепре (cultura.mkrada.gov.ua)