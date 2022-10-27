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"Україна понад усе!" Камінська відреагувала на скандал із Ані Лорак

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Четвер 27 жовтня 2022 09:44
"Україна понад усе!" Камінська відреагувала на скандал із Ані Лорак Фото: Слава Камінська висловилася про Ані Лорак (facebook.com.nebabaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Слава Камінська випустила нову пісню "Божевільна", за яку її похвалила зрадниця Ані Лорак. Екс-учасниця групи "НеАнгели" не залишила поза увагою реакцію Кароліни і навіть зробила репост її сторіс і поставила сердечко.

Після цього Камінська написала, що ненавидить лицемірство та підлабузництво на своїй сторінці в Instagram, натякаючи, звичайно ж, на Ані Лорак.

Що написала Камінська

"Сонечко любить правду і не любить брехні!" Це фраза, яку я співаю тижнями. Дякую @thekomakoma І коли я щось співаю - у житті відбуваються відповідні речі. Лицемірство та підлабузництво ненавиджу!" - написала Слава.

Також співачка зазначила, що її пісню розхвалили ті, хто не має відношення до української музики. Звичайно, вона мала на увазі скандал з Ані Лорак.

"Моя прем'єра "Божевільна" зачепила навіть тих, хто зараз до української музики не має жодного відношення. Я настільки шокована цим. Що розповідатиму про кожен дивний інцидент у себе на сторінці в Instagram. Можливо, я дійсно своєю музикою можу кому повернути "клепки" на місце. Хоча чи потрібно? Питання риторичне. Тому повторю: Я за правду і проти брехні", - повідомила виконавиця.

"Репостну кожного. Україна понад усе. ПТН та рф ПНХ!" – додала зірка.

&quot;Україна понад усе!&quot; Камінська відреагувала на скандал із Ані ЛоракСлава Камінська відреагувала на скандал із Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)

Раніше Камінська скаржилася на життя в Європі та заявляла, що "українців тут не люблять".

Також нещодавно Ані Лорак у Європі скасували всі концерти. Сталося це завдяки протестам українських біженців.

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Ані Лорак