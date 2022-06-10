"Вот так любят украинцев": Слава Каминская пожаловалась на жизнь в Европе

Певица Слава Каминская, которая уехала от войны в Украине в Нидерланды, критикует жизнь в Европе. Заграницей она находится с мамой и двумя детьми, но условиями жизни исполнительница недовольна.

Чем недовольна Каминская

Отметим, что певица уже оформила временную защиту в стране и жила в квартире, которую ей предоставило государство. Это называется социальное жилье. Потом она захотела снять свое собственное жилище и перебралась в Роттердам с детьми.

Мама осталась в социальном жилье, откуда женщину выгнали.

"Я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя прописана до сих пор там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так вот любят украинцев. Я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что за нас? Никто не за нас, ребята, - рассказала она.

По словам Каминской, снять квартиру ей стоило кучу денег.

"Но здесь, тем не менее, мы остались вроде бы прописаны - мама и дети. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-то шлюха!" - возмутилась исполнительница.

Подписчики певицы с ней не согласны

Интересно, что в комментариях подписчики звезды совершенно не согласны с гневом певицы. Они написали ей, что она не знает законов страны и, если ей что-то не нравится - пусть возвращается в Украину.