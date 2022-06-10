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"Вот так любят украинцев": Слава Каминская пожаловалась на жизнь в Европе

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 09:01
"Вот так любят украинцев": Слава Каминская пожаловалась на жизнь в Европе Фото: Слава Каминская критикует жизнь в Европе (facebook.com.nebabaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Певица Слава Каминская, которая уехала от войны в Украине в Нидерланды, критикует жизнь в Европе. Заграницей она находится с мамой и двумя детьми, но условиями жизни исполнительница недовольна.

Также она намекает, что "украинцев здесь не любят".

Новые подробности жизни в Нидерландах Слава рассказала на видео в своем Instagram.

Чем недовольна Каминская

Отметим, что певица уже оформила временную защиту в стране и жила в квартире, которую ей предоставило государство. Это называется социальное жилье. Потом она захотела снять свое собственное жилище и перебралась в Роттердам с детьми.

Мама осталась в социальном жилье, откуда женщину выгнали.

"Я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя прописана до сих пор там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так вот любят украинцев. Я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что за нас? Никто не за нас, ребята, - рассказала она.

По словам Каминской, снять квартиру ей стоило кучу денег.

"Но здесь, тем не менее, мы остались вроде бы прописаны - мама и дети. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-то шлюха!" - возмутилась исполнительница.

Подписчики певицы с ней не согласны

Интересно, что в комментариях подписчики звезды совершенно не согласны с гневом певицы. Они написали ей, что она не знает законов страны и, если ей что-то не нравится - пусть возвращается в Украину.

  • Скорее всего вы не знали законов и правил предоставления социального жилья. Как только вы заявили, что в состоянии обеспечивать себя сами, вас лишили соцжилья - все честно и справедливо.
  • Это нормально. Вы можете снять квартиру - забирайте свою семью и освободите квартиру для тех, кто не может снять квартиру в Роттердаме.
  • Я в шоке ! Ты уже не первый раз жалуешься на жизнь в Нидерландах. То там очень дорого, то еще тебе что-то не нравится. А кто тебя заставлял туда ехать? Поехала бы в другую страну и не выделывалась бы ! А то даже во время войны тебе шикарную жизнь подавай !
  • Не нужно так говорить о людях, которые уже три месяца принимают у себя украинцев. Это не санаторий. Давайте будем благодарны.

Напомним, что ранее Каминская впервые раскрыла правду о конфликте с продюсером НеАнгелов. Она поделилась новыми деталями.

А в это время ведущий Владимир Остапчук очень расстроен, что его бывшая жена заграницей не дает ему общаться с детьми.

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Слава Каминская
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