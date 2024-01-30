Україна піднялася у світовому рейтингу корупції: яке місце ми посідаємо

Щороку у світі публікують рейтинг "Індекс сприйняття корупції". За останні три роки Україна значно зміцнила та покращила свої позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сервіс, який проводить дослідження, Transparency.
Найвища оцінка становить 100 балів. У 2023 році Україна отримала 36 балів, порівняно з попереднім роком оцінка виросла на три бали. Це один із найкращих результатів з усіх країн.
Наразі Україна займає 104 місце зі 180. Крім того, Україна - одна з 17 країн в цьогорічному рейтингу, які показали свій найкращий показник за увесь час.
Скриншот
Однакову позицію з Україною займають Алжир, Бразилія та Сербія. Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія випереджають Україну на один бал - у них по 37.
На сходинку нижче за Україну Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.
Країни ЄС посіли такі місця в рейтингу:
У першу десятку лідерів входять:
Раніше ми повідомляли про те, що українські міста увійшли до рейтингу найдорожчих у світі.
Читайте також, яка країна виступить на Євробаченні вперше за 30 років.