Україна перейшла на зимовий час. Котра зараз година?

Як точно перевірити, котра зараз година

Перехід на зимовий час відбувся в Україні сьогодні, о 4 годині ночі (за Києвом). Стрілки годинників потрібно було перевести на годину назад.

Всі ваші смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, найімовірніше "переключились" на новий час автоматично. А ось механічні прилади потрібно перевести вручну.

Для того, щоб перевірити актуальний час, можна скористатися спеціальними сервісами перевірки часу.

Якщо ж ви не зовсім їм довіряєте, скористайтесь пошуком в Google. Достатньо набрати у пошуковій стрічці запит "котра година в Україні", "скільки зараз часу" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".

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Коли переводити годинники доведеться ще раз

Переведення годинника в Україні двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.

Отже, наступного разу ми переходитимемо вже на літній час.

Перевести стрілки на годину вперед українцям доведеться 31 березня 2024 року о 3 годині ночі.

Схема переведення годинника на літній час (ілюстрація: Wikipedia)

Навіщо українцям переводити годинники

Переведення годинників на зимовий та літній час виникло з метою більш раціонального використання денного світла та економії енергії (завдяки "зміні" часу можна довше працювати засвітло й менше використовувати штучне освітлення).

Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами, проте досі залишається відкритим, оскільки депутати не можуть визначитися, який час залишати - зимовий чи літній (адже в Україні - досить велика відстань між східними та західними областями).

Отже, станом на зараз Україна, як і майже 70 інших країн світу, практикує сезонне переведення годинників. Між тим близько 135 країн світу або ніколи не "змінювали" час, або ж повністю відмовилися від такої ідеї.