Переведення годинника: які ризики для здоров'я можуть виникнути

Переведення годинника на зимовий час виглядає як незначна зміна, але це значно може впливати на наше фізичне та психічне здоров'я. Деякі категорії населення є більш вразливими до змін у часі, тому важливо знати, як підтримати свій організм та пройти через цей період з мінімальним стресом.

Про те, як підтримати свій організм під час переведення годинника розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Ризики, пов'язані із переведенням годинника

Зміна сну та біологічного ритму: переведення годинника може впливати на сон та біологічний ритм організму. Перехід на зимовий час означає, що дні стають коротшими, і багато людей відчувають зміни у своєму графіку.

Це може призвести до порушень нічного відпочинку, зокрема безсоння та зниження якості сну. Проблеми з засинанням або пробудженням призводять до втоми, нездатності до концентрації та роздратованості протягом дня.

Збільшений стрес і ризик для серця: переведення годинника може збільшити ризик серцевих захворювань, таких як інфаркт та гіпертензія. Якщо ви вже маєте проблеми з серцево-судинною системою, такі зміни можуть спровокувати порушення функції серця, підвищення артеріального тиску, збільшення кількості епізодів аритмій та інших серцевих проблем.

Оскільки серцево-судинна система забезпечує транспортування кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій в її функціонуванні може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людини.

Погіршення психічного стану: деякі люди відчувають погіршення настрою, подразнюваність та психологічний дискомфорт після переведення годинника. Це може бути пов'язано зі змінами в режимі дня, зокрема з коротшими днями, зменшенням кількість годин, які ми можемо провести на сонці. Також це впливає на рівень вітаміну D і виробництво серотоніну.

На які категорії людей це вплине найбільше

Люди із порушеннями сну: особи, які вже мають проблеми зі сном, можуть відчути більший вплив переведення годинника на свій сон.

Люди з серцево-судинними захворюваннями: вони можуть бути більш чутливими до стресу, пов'язаного зі зміною годинника.

Діти та підлітки: діти та підлітки мають чутливий біологічний ритм, вони також можуть відчути негативний вплив переведення годинника на свої навчальні здібності.

Як зменшити вплив переведення годинника

Поступова адаптація: декілька днів перед переведенням годинника лягайте спати на 15-30 хвилин раніше або пізніше, залежно від того, в який бік відбувається зміна.

Збереження ритму сну: намагайтеся зберігати регулярний режим сну, вставати й лягати спати в один і той самий час, навіть під час переведення годинника.

Фізична активність: ведіть активний спосіб життя та робіть вправи, що сприяють покращенню сну.

Спробуйте природні засоби: трав'яні чаї або релаксаційні вправи можуть допомогти заспокоїти нерви та полегшити адаптацію.

Переведення годинника може впливати на наше фізичне та психічне здоров'я, особливо якщо ми не надаємо цьому належної уваги. Дотримання здорових звичок та правильної адаптації може допомогти зменшити ризики, пов'язані зі зміною часу.

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