Украина перешла на зимнее время. Который сейчас час?

В ночь на 29 октября в Украине состоялся перевод часов на зимнее время. Теперь, в последний выходной день месяца, у многих возникает вопрос "Который же сейчас час?".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, который сейчас действительно час, куда нужно перевести стрелки (если вы не сделали этого вчера) и зачем Украина перешла на зимнее время.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Days-Pedia, постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", Wikipedia.
Переход на зимнее время произошел в Украине сегодня, в 4 часа ночи (по Киеву). Стрелки часов нужно было перевести час назад.
Все ваши смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, скорее всего, "переключились" на новое время автоматически. А вот механические приборы нужно перевести вручную.
Для того чтобы проверить актуальное время, можно воспользоваться специальными сервисами проверки времени.
Если вы не совсем им доверяете, воспользуйтесь поиском в Google. Достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)".
Перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.
Следовательно, в следующий раз мы будем переходить уже на летнее время.
Перевести стрелки на час вперед украинцам придется 31 марта 2024 года в 3 часа ночи.
Схема перевода часов на летнее время (иллюстрация: Wikipedia)
Перевод часов на зимнее и летнее время возник с целью более рационального использования дневного света и экономии энергии (благодаря "изменению" времени можно дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение).
В то же время, противники перевода стрелок подчеркивают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.
Вопрос отказа от перехода на летнее время (и, соответственно, назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако до сих пор остается открытым, поскольку депутаты не могут определиться, какое время оставлять - зимнее или летнее (ведь в Украине - достаточно большое расстояние между восточными и западными областями).
Итак, по состоянию на данный момент Украина, как и почти 70 других стран мира, практикует сезонный перевод часов. Между тем около 135 стран мира либо никогда не "меняли" время, либо полностью отказались от такой идеи.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто и зачем придумал переходить на "другое" время и как украинцам подготовиться к переменам.
Читайте также, какие риски для здоровья могут возникнуть в результате перевода часов.