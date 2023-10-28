Україна переходить на зимовий час: куди крутити стрілки

Коли й куди потрібно переводити стрілки

Для того, щоб перейти цього року на зимовий час, українцям потрібно перевести стрілки годинника на одну годину назад у неділю, 29 жовтня, о 4 годині ночі.

Пізня ніч і вихідний день були обрані спеціально для того, щоб не створювати незручностей посеред робочого тижня.

Зазначимо, що більшість електронних пристроїв під'єднаних до інтернету перейдуть на зимовий час "самостійно". А ось механічні годинники (або не під'єднані до інтернету гаджети) - потрібно буде переводити вручну.

Навіщо переходити на зимовий час

Ще у 1784 році Бенджамін Франклін запропонував переводити годинники заради економії свічок у холодну пору року. Проте вперше годинникову стрілку перевели пізніше - в 1908 році у королівському маєтку Сандрінґем за наказом короля Великої Британії Едварда VII.

В Україні зимовий та літній час запровадили у 1981 році (за часів СРСР), а з 1996 стрілки переводять згідно з постановою Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній ідеться про те, що в нашій державі щорічне переведення годинникової стрілки відбувається "в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад".

"Зміна" часу відбувається з метою надати громадянам можливість раніше починати свій день, довше працювати засвітло й менше використовували штучне освітлення (перехід на літній час дозволяє заощаджувати електроенергію).

Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.

Як легше пережити "зміну" часу

Палкі суперечки на тлі переведення годинників точаться поміж вченими з різних країн впродовж багатьох років.

Одні стверджують, що нічого страшного в цьому немає і людина достатньо швидко звикає до змін. Інші наголошують на тому, що під час переходу на "новий" час серед населення, згідно зі статистикою, збільшується кількість інсультів і звернень до служб "швидкої".

Для того, щоб підготуватись до змін і вберегти здоров'я, фахівці радять дотримуватися низки простих правил: