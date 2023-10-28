Украина переходит на зимнее время: куда крутить стрелки

Когда и куда нужно переводить стрелки

Для того чтобы перейти в этом году на зимнее время, украинцам нужно перевести стрелки часов на один час назад в воскресенье, 29 октября, в 4 часа ночи.

Поздняя ночь и выходной день были выбраны специально для того, чтобы не создавать неудобств среди рабочей недели.

Отметим, что большинство электронных устройств, подключенных к интернету, перейдут на зимнее время "самостоятельно". А вот механические часы (или не подключенные к интернету гаджеты) - нужно будет переводить вручную.

Зачем переходить на зимнее время

Еще в 1784 году Бенджамин Франклин предложил переводить часы ради экономии свечей в холодное время года. Однако впервые часовую стрелку перевели позже - в 1908 году в королевском имении Сандрингем по приказу короля Великобритании Эдварда VII.

В Украине зимнее и летнее время ввели в 1981 году (во времена СССР), а с 1996 года стрелки переводят согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем говорится, что в нашем государстве ежегодный перевод часовой стрелки происходит "в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад".

"Смена" времени происходит с целью предоставить гражданам возможность раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение (переход на летнее время позволяет экономить электроэнергию).

В то же время, противники перевода стрелок подчеркивают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Как легче пережить "смену" времени

Пылкие споры на фоне перевода часов идут между учеными из разных стран на протяжении многих лет.

Одни утверждают, что ничего страшного в этом нет и человек достаточно быстро привыкает к переменам. Другие отмечают, что при переходе на "новое" время среди населения, согласно статистике, увеличивается количество инсультов и обращений в службы "скорой".

Для того чтобы подготовиться к изменениям и уберечь здоровье, специалисты советуют придерживаться ряда простых правил: