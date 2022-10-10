Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинник і як вберегти здоров'я

Коли правильно переводити час

Зазвичай годинники переводять на годину назад перед сном у останню неділю жовтня.

Звісно, існує й офіційний час зміни часу це - 04:00 ранку.

Цікавий факт, що разом з Україною переводять годинники країни Європейського союзу, а також:

Сполучені Штати Америки

Велика Британія

Канада

Австралія

Мексика

Ізраїль та інші.

Загалом переводять час 72 країни світу.

Історія переходу на зимовий час

Вперше практику переведення годинників двічі на рік упровадили у Британії в далекому 1908 році. До нас тенденція раціонального використання часу дійшла набагато пізніше, а саме у 1981 році.

Вже за часів незалежності, у 1996 році, рішенням Кабінету міністрів було регламентовано перехід на "літній" та "зимовий" час на державному рівні.

Мінімізуйте стрес для організму

По-перше, переведення часу шкідливе для літніх людей, адже вони сприймають навіть невеликі зміни значно важче ніж молодші люди. До речі, діти взагалі не мають ніяк проблем з безболісним пристосуванням до таких змін.

По-друге, більше всіх проблем виникає у людей, що звикли жити за графіком та лягають й встають з ліжка приблизно в один й той самий час.

Як першим, так і другим, лікарі радять заздалегідь намагатися трошки раніше лягати та раніше вставати з ліжка, аби перехід на "зимовий" час був якомога безболісним.