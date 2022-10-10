Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как уберечь здоровье

Когда правильно переводить время

Обычно часы переводят час назад перед сном в последнее воскресенье октября.

Конечно, существует и официальное время смены времени - 04:00 утра.

Интересный факт, что вместе с Украиной переводят часы страны Европейского союза, а также:

Соединенные Штаты Америки

Великобритания

Канада

Австралия

Мексика

Израиль и другие.

Всего переводят время 72 стран мира.

История перехода на зимнее время

Впервые практику перевода часов дважды в год внедрили в Британии в далеком 1908 году. До нас тенденция рационального использования времени дошла гораздо позже, а именно в 1981 году.

Уже при независимости, в 1996 году, решением Кабинета министров был регламентирован переход на "летнее" и "зимнее" время на государственном уровне.

Минимизируйте стресс для организма

Во-первых, перевод времени вреден для пожилых людей, ведь они воспринимают даже небольшие изменения значительно труднее, чем молодые люди. Кстати, дети вообще не испытывают никаких проблем с безболезненным приспособлением к таким изменениям.

Во-вторых, больше всех проблем возникает у людей, привыкших жить по графику, например, ложатся и встают с постели примерно в одно и то же время.

Как первым, так и вторым, врачи советуют заранее пытаться немного раньше ложиться и раньше вставать с кровати, чтобы переход на "зимнее" время был безболезненным.