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Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как уберечь здоровье

Украина в октябре перейдет на зимнее время (фото: РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Традиционно Украина переходит на зимнее время в октябре. Таким образом, увеличивается промежуток дневного времени и увеличивается рациональность использования электроэнергии.

Когда именно и куда переводить стрелки часов этой осенью и как нивелировать вред для здоровья от такого перевода - читайте в нашем материале дальше.

Когда правильно переводить время

Обычно часы переводят час назад перед сном в последнее воскресенье октября.

Конечно, существует и официальное время смены времени - 04:00 утра.

Интересный факт, что вместе с Украиной переводят часы страны Европейского союза, а также:

  • Соединенные Штаты Америки
  • Великобритания
  • Канада
  • Австралия
  • Мексика
  • Израиль и другие.

Всего переводят время 72 стран мира.

История перехода на зимнее время

Впервые практику перевода часов дважды в год внедрили в Британии в далеком 1908 году. До нас тенденция рационального использования времени дошла гораздо позже, а именно в 1981 году.

Уже при независимости, в 1996 году, решением Кабинета министров был регламентирован переход на "летнее" и "зимнее" время на государственном уровне.

Минимизируйте стресс для организма

Во-первых, перевод времени вреден для пожилых людей, ведь они воспринимают даже небольшие изменения значительно труднее, чем молодые люди. Кстати, дети вообще не испытывают никаких проблем с безболезненным приспособлением к таким изменениям.

Во-вторых, больше всех проблем возникает у людей, привыкших жить по графику, например, ложатся и встают с постели примерно в одно и то же время.

Как первым, так и вторым, врачи советуют заранее пытаться немного раньше ложиться и раньше вставать с кровати, чтобы переход на "зимнее" время был безболезненным.

Раньше мы писали, когда следует менять "летнюю" резину.

Также читайте, как сохранить тепло в доме с помощью простых советов.

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Перевод часов в Украине