Російська пропаганда роками намагається переконати світ, що Україна - це лише "околиця" Росії. Але чи має це твердження історичні підстави? Український історик Олександр Алфьоров доводить протилежне, спираючись на автентичні джерела та документи. У цій статті розбираємося, чому міф про "окраїну" - це лише частина маніпуляцій Кремля.

Звідки взявся міф про "окраїну", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення Алфьорова в YouTube.

Україна завжди була окремою територією

Популярне в російській пропаганді твердження, що слово "Україна" походить від "окраїна" і нібито вказує на територію, що є частиною іншої країни, не витримує жодної критики.

Олександр Алфьоров підкреслює, що термін "Україна" вже в XII столітті згадувався як позначення окремої території. Літопис 1187 року, де йдеться про смерть князя Володимира Глібовича, вживає слово "Україна", що чітко вказує на самостійну територію, відмінну від інших князівств того часу.

Ба більше, в історичних джерелах Московії XVII століття термін "Україна" використовувався для позначення різних держав, таких як "Литовська Україна" або "Польська Україна".

Це свідчить про те, що "Україна" сприймалася як окрема політична одиниця, а не просто прикордонна зона, як намагаються це представити російські історики.

Російські маніпуляції: як пропаганда змінила значення слів

Пропаганда Кремля використовує маніпуляцію з поняттям "окраїна" для того, щоб нав'язати світу думку про залежність України від Росії. Алфьоров закликає бути обережними при сприйнятті інформації з Вікіпедії та інших джерел, оскільки українські версії часто перекладаються з російської, де ідея "України як окраїни" продовжує поширюватися.

Не "марка", а самостійна держава

Деякі російські історики намагаються порівнювати "Україну" з європейським терміном "марка", що означає прикордонну територію. Однак, на думку Алфьорова, це порівняння є абсолютно хибним. Україна в історичних джерелах завжди вживалася як позначення конкретної території з власною ідентичністю, а не просто прикордонної зони.

Підтвердження з московських джерел: Україна не частина Росії

Пропагандисти також намагаються створити образ України як частини Росії через документи царських часів. Однак навіть у цих джерелах Україна завжди сприймалася як окрема територія. Петро I називав Малоросійський край (територію України) "Україною", що підтверджує, що ці два поняття були рівнозначними.

Україна - це самостійна держава з багатовіковою історією

Міф про "окраїну" - це виключно інструмент російської пропаганди, спрямований на приниження української ідентичності та заперечення її історичної самостійності. Історичні джерела та лінгвістичний аналіз переконливо доводять, що Україна - це давня держава з власною історією та культурою, а не "околиця" Росії.

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