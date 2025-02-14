Депортували в Сибір. Як Радянський Союз репресував євреїв заходу України

У 1939 році СРСР, діючи за таємною угодою з Німеччиною, окупував східні території Польщі. Це призвело до масових репресій проти поляків, євреїв та інтелігенції.

Як радянська пропаганда формувала образи євреїв і українців - про це в інтерв’ю РБК-Україна розповідає історик Василь Расевич.

У вересні 1939 року Друга світова війна розпочалася нападом Німеччини на Польщу. До війни приєднався Радянський Союз, окупувавши східні території Польщі.

Офіційно це подавалося як "визволення з-під польського ярма" західних українців і білорусів, але насправді СРСР діяв відповідно до секретного протоколу пакту Молотова-Ріббентропа, укладеного зі Сталіним і Гітлером.

Водночас між СРСР та Німеччиною відбувалися переговори щодо "єврейського питання". Відомо, що Москва відмовилася приймати єврейських біженців із Польщі та переселяти їх у Сибір. Це призвело до значного зростання єврейського населення у Львові, який у 1939 році збільшився майже на чверть.

Після включення західноукраїнських земель до складу СРСР радянський режим розпочав масштабні репресії. Вони торкнулися як поляків, так і євреїв, особливо заможних представників цих спільнот. Їх арештовували, засуджували та депортували у Сибір.

Радянський Союз також поступово витісняв євреїв із державного апарату, узгоджуючи свою політику з нацистською Німеччиною. Ці події стали першим проявом радянського антисемітизму, який після війни лише посилювався.