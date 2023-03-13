Україна готується перейти на літній час: коли і куди крутнути стрілки

В Україні традиційно в березні 2023 відбудеться перехід на літній час. Кожного року дата переведення стрілок різна, тому важливо знати, як коригувати свій графік, а також, як підготуватися до зміни біоритмів, щоб не відчувати неприємні наслідки для організму.
Дізнайтеся, куди і коли крутити стрілки - в матеріалі Styler нижче.
Цьогоріч перехід відбудеться вночі з суботи на неділю, з 25 на 26 березня. Вночі годинники переводять на час вперед - з 03:00 на 04:00. Таким чином спати українці в цю ніч будуть на годину менше.
Переведення годинників законодавчо регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". Згідно з нормативним актом час переводиться два рази на рік:
В наш час помітити переведення можна скоріше за тим, що світловий день видається довшим. Адже сучасні гаджети автоматично переходять на літній і зимовий час. Якщо ж ви ще маєте годинники зі стрілками чи раритетні електронні пристрої, їх краще завчасно перевести вручну.
Подібні перехідні періоди збивають графік, може порушуватися сон, виникати підвищена стомлюваність. Як наслідок - зниження працездатності, порушення концентрації, млявість.
Лікарі радять напередодні вирівняти графік сну, за тиждень до переведення зрушуючи час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин кожен день. А важливі справи, навантаження краще перенести на тиждень вперед.
Варто більше гуляти на свіжому повітрі - це допомагає наситити мозок киснем. Тим паче зараз весна - ідеальний час для прогулянок.
Не забувайте про фізичну активність: зарядка, фізичні вправи, басейн, похід до зали - все це допоможе краще адаптуватися.
Дотримуйтесь нормального графіка харчування й урізноманітнюйте раціон свіжими овочами та фруктами, більше пийте звичайної води.
Зазначимо, що в Україні питання переведення годинників періодично підіймають на-гора. Цю практику намагалися в черговий раз скасувати в березні 2021-го, але в другому читанні Верховна рада законопроект не підтримала. Під час війни це, як кажуть "не на часі".