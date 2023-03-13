Украина готовится перейти на летнее время: когда и куда крутнуть стрелки

В Украине традиционно в марте 2023 состоится переход на летнее время. Каждый год дата перевода стрелок разная, поэтому важно знать, как корректировать свой график, а также как подготовиться к изменению биоритмов, чтобы не испытывать неприятные последствия для организма.
Узнайте, куда и когда крутить стрелки - в материале Styler ниже.
В этом году переход состоится ночью с субботы на воскресенье, с 25 на 26 марта. Ночью часы переводят на час вперед - с 03:00 на 04:00. Таким образом, спать украинцы в эту ночь будут на час меньше.
Перевод часов законодательно регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно нормативному акту время переводится два раза в год:
В наше время заметить перевод можно скорее по тому, что световой день кажется длиннее. Ведь современные гаджеты автоматически переходят на летнее и зимнее время. Если же у вас есть часы со стрелками или раритетные электронные устройства, их лучше заранее перевести вручную.
Подобные переходные периоды сбивают график, может нарушаться сон, появляться повышенная утомляемость. Как следствие - снижение работоспособности, нарушение концентрации, вялость.
Врачи советуют накануне выровнять график сна, за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждение на 15 минут каждый день. А важные дела, нагрузки лучше перенести на неделю вперед.
Стоит больше гулять на свежем воздухе - это помогает насытить мозг кислородом. Тем более сейчас весна - идеальное время для прогулок.
Не забывайте о физической активности: зарядка, физические упражнения, бассейн, поход в зал - все это поможет лучше адаптироваться.
Соблюдайте нормальный график питания и разнообразьте рацион свежими овощами и фруктами, больше пейте обычной воды.
Отметим, что в Украине вопросы перевода часов периодически поднимают на-гора. Эту практику пытались в очередной раз упразднить в марте 2021-го, но во втором чтении Верховная рада законопроект не поддержала. Во время войны это, как говорят "не на часі".