Украина готовится перейти на летнее время: когда и куда крутнуть стрелки

Куда и когда переводить стрелки

В этом году переход состоится ночью с субботы на воскресенье, с 25 на 26 марта. Ночью часы переводят на час вперед - с 03:00 на 04:00. Таким образом, спать украинцы в эту ночь будут на час меньше.

Перевод часов законодательно регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно нормативному акту время переводится два раза в год:

на летнее - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед;

на зимнее - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

В наше время заметить перевод можно скорее по тому, что световой день кажется длиннее. Ведь современные гаджеты автоматически переходят на летнее и зимнее время. Если же у вас есть часы со стрелками или раритетные электронные устройства, их лучше заранее перевести вручную.

Как перевод часов может сказаться на здоровье

Для жителей Украины зимнее время считается более естественным, тем более что переход осенью на него происходит более плавно. А вот весной многие люди сложнее воспринимают перевод часов и порой нужно не меньше недели, чтобы адаптироваться.

Подобные переходные периоды сбивают график, может нарушаться сон, появляться повышенная утомляемость. Как следствие - снижение работоспособности, нарушение концентрации, вялость.

Врачи советуют накануне выровнять график сна, за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждение на 15 минут каждый день. А важные дела, нагрузки лучше перенести на неделю вперед.

Несколько советов, которые помогут быстрее адаптировать свои "биологические часы"

Стоит больше гулять на свежем воздухе - это помогает насытить мозг кислородом. Тем более сейчас весна - идеальное время для прогулок.

Не забывайте о физической активности: зарядка, физические упражнения, бассейн, поход в зал - все это поможет лучше адаптироваться.

Соблюдайте нормальный график питания и разнообразьте рацион свежими овощами и фруктами, больше пейте обычной воды.