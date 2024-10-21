Україна на "Євробаченні". Блогерка Монро назвала зірок, чиї виступи стали легендарними

Монро назвала найлегендарніші виступи України на "Євробаченні"

У топі зірки опинилися Вєрка Сердючка, Руслана і Злата Огнєвіч.

"Я вважаю, що легенда "Євробачення" - це Руслана. Її хіт "Дикі танці" - це золотий фонд "Євробачення". Далі Сердючка - це ікона "Євробачення". А еталонний виступ "Євробачення" - це була Злата Огнєвіч. Вона тоді підготувалася і була найкращою. Якщо я не помиляюсь, це було третє чи четверте місце. Її "Gravity" - це був еталонний виступ. А так - всі подобаються", - зазначила інфлюенсерка.

скриншоти з інтерв'ю

Руслана

Руслана підкорила "Євробачення" з "Дикими танцями" у 2004 році, принісши Україні першу перемогу на цьому масштабному заході. Тоді конкурс відбувався у Туреччині, а пісня виконавиці здобула першість, набравши загалом 280 балів. Найвищі бали їй поставили Ізраїль, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Польща і Туреччина.

Вєрка Сердючка

Вона підкорювала "Євробачення" з піснею "Lasha Tumbai" у 2007 році й могла здобути перше місце, проте через протести росіян їй присудили друге. Зірка поїхала підкорювати "Євробачення" у Гельсінкі, де зайняла друге місце та отримала почесний титул "Міс Євробачення".

Вєрка стала улюбленицею конкурсу, і її протягом багатьох років продовжують запрошувати на захід як почесну гостю. Номер артистки увійшов до списку восьми найяскравіших за всю історію музичного перформансу.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Данилко заявив, що тепер його пісня має текст не "Lasha Tumbai", "Rasha Goodbye", у чому її й звинувачували раніше росіяни. Оскільки у пісні вони чули саме такі рядки.

Злата Огнєвіч

Артистка представляла Україну на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році, де посіла третє місце. На сцену вона вийшла з піснею "Gravity" в Мальме. Після заходу співачка отримала Почесну грамоту Кабінету міністрів України та годинник від Миколи Азарова за винятковий внесок у розвиток українського мистецтва.