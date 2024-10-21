Украина на "Евровидении". Блогерша Монро назвала звезд, чьи выступления стали легендарными

Монро назвала легендарные выступления Украины на "Евровидении"

В топе звезды оказались Верка Сердючка, Руслана и Злата Огневич.

"Я считаю, что легенда "Евровидения" - это Руслана. Ее хит "Дикі танці" - это золотой фонд "Евровидения". Дальше Сердючка - это икона "Евровидения". А эталонное выступление "Евровидения" - это была Злата Огневич. Она тогда подготовилась и была лучшей. Если я не ошибаюсь, это было третье или четвертое место. Ее "Gravity" - это было эталонное выступление. А так - все нравятся", - отметила инфлюэнсерша.

скриншоты с интервью

Руслана

Руслана покорила "Евровидение" с "Дикими танцями" в 2004 году, принеся Украине первую победу на этом масштабном мероприятии. Тогда конкурс проходил в Турции, а песня исполнительницы завоевала первенство, набрав в общей сложности 280 баллов. Самые высокие баллы ей поставили Израиль, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Польша и Турция.

Верка Сердючка

Она покоряла "Евровидение" с песней "Lasha Tumbai" в 2007 году и могла получить первое место, однако из-за протестов россиян ей присудили второе. Звезда поехала покорять конкурс в Хельсинки, где заняла второе место и получила почетный титул "Мисс Евровидение".

Верка стала любимицей конкурса, и ее в течение многих лет продолжают приглашать на мероприятие как почетную гостью. Номер артистки вошел в список восьми самых ярких за всю историю музыкального перформанса.

К слову, после начала полномасштабного вторжения Данилко заявил, что теперь в его песни текст не "Lasha Tumbai", "Rasha Goodbye", в чем ее и обвиняли ранее россияне. Поскольку в песне они слышали именно такие строки.

Злата Огневич

Артистка представляла Украину на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году, где заняла третье место. На сцену она вышла с песней "Gravity" в Мальме. После мероприятия певица получила Почетную грамоту Кабинета министров Украины и часы от Николая Азарова за исключительный вклад в развитие украинского искусства.