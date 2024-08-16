Заснула в клубі та блювала з Maserati. Епатажна Монро розповіла про пригоди, про які не шкодує

Епатажна блогерка Монро розповіла, що пережила чимало кумедних ситуацій, які можуть здаватися ганебними. Втім, вона зовсім не шкодує про усі пригоди. Навпаки, зірка зізналася, як колись засинала в клубі та навіть губила перуку під час концерту.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Монро розповіла у коментарі для "ТаблоID".

За що не соромно блогерці

Монро пригадала, як у 2007 чи 2008 році виступала на презентації гурту "НеАнгели". Туди запросили драг-квін, які мали зустрічати та розважати гостей. І там було чимало коктейлів.

Блогерка та її колеги напилися "викруток", а потім вона танцювала на сцені. І тоді стався курйоз.

"Я була в такій рудій перуці. Такий капелюх був, пришитий на перуку. І ми тусили, тусили, тусили. Щось на сцені танцювали і я присіла, там були такі сходи. Виходить гурт "НеАнгели", - розповіла Монро.

Блогерка Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Починається перша пісня, вступ. І я починаю мотати головою. І так, ху*к - і в мене відлітає перука. Добре, що всі дивилися на "НеАнгелів". Це була їхня перша поява на публіці... Пам'ятаю, сиділа "в образє". У мене на голові така дуля, і я так думаю "отползаєм, отползаєм". Ой, але це було весело", - додала вона.

Також блогерка зазначає, що не вважає помилку "факапом", якщо вона не шкодить іншим. Втім, у неї були різні курйози.

"А факап, боже, обригала Саксаганського (вулицю)! Це було красиво, я їхала в Maserati. І не соромно зовсім. Хоча тоді мені здавалося: все", - поділилася Монро.

"Або я заснула в клубі. Красива, в норковому манто, на вході. Я взяла манто, додому їхала. Щось я така п’яна була нереально чи втомлена, вже не пам’ятаю, це був 2013 рік", - також пригадала вона.

Монро розповіла про курйози з минулого (фото: instagram.com/monritta)

Тоді блогерка спала, а біля неї робили фото. Монро вже впізнавали, а вона лежала і в неї "текла слина". Після цього їй здавалося, що це ганьба та "крах усього".