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В Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасности

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Среда 03 ноября 2021 20:30
В Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасности Коллаж РБК-Украина: В Укране резко сменится погода
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет до конца рабочей недели существенные перемены с потеплением местами до +19 градусов. Но синоптики говорят, что радоваться рано, так как нас ждет сильный порывистый ветер, а также опасные для автомобилистов туманы.

Прогноз погоды на завтра, до конца недели и на начало следующей - читайте и смотрите ниже в материале Styler.

Что будет с погодой завтра

Согласно прогнозу Наталки Диденко, в четверг 4 ноября в Украине будет ветрено.

"Самые сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной части и многих центральных областях", - предупреждает синоптик.

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада Украины.

Температура в среднем по стране +10+15, а на юге +14+19 градусов. При этом усиление ветра может несколько нивелировать потепление.

Прогноз до конца недели

По данным Диденко, в пятницу 5 ноября также будет тепло. А вот на западе и севере похолодает 6-7 числа, остальные области пока удержатся.

"Если вы еще не запутались окончательно, напоминаю - завтра и послезавтра теплее, выходные - холоднее, в понедельник - теплее, со вторника похолодание", - резюмировала синоптик.

Смотрите ниже прогноз от Украинского гидрометцентра на ближайшие пять дней.

В Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасностиВ Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасностиВ Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасностиВ Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасностиВ Укране резко сменится погода: синоптики предупредили об опасности

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 4 по 8 ноября (meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили о тумане, который ухудшает видимость на дорогах.

Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине следует ждать первого снега.

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