В Украні різко зміниться погода: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні принесе до кінця робочого тижня суттєві зміни з потеплінням місцями до +19 градусів. Але синоптики кажуть, що радіти рано, так як нас чекає сильний поривчастий вітер, а також небезпечні для автомобілістів тумани.

Прогноз погоди на завтра, до кінця тижня і на початок наступного - читайте і дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що буде з погодою завтра

Згідно з прогнозами Наталки Діденко, у четвер 4 листопада в Україні буде вітряно.

"Найсильніші пориви з півдня і південного сходу будуть спостерігатися на півночі України, в західній частині і багатьох центральних областях", - попереджає синоптик.

Дощів завтра в більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу України.

Температура в середньому по країні +10+15, а на півдні +14+19 градусів. При цьому посилення вітру може дещо нівелювати потепління.

Прогноз до кінця тижня

За даними Діденко, у п'ятницю 5 листопада також буде тепло. А ось на заході і півночі похолодає 6-7 числа, інші області поки втримаються.

"Якщо ви ще не заплуталися остаточно, нагадую - завтра і післязавтра тепліше, вихідні - холодніше, в понеділок - тепліше, з вівторка похолодання", - резюмувала синоптик.

Дивіться нижче прогноз від Українського гідрометцентру на найближчі п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні, прогноз з 4 по 8 листопада (meteo.gov.ua)

Також синоптики попередили про туман, який погіршує видимість на дорогах.

Вночі та вранці 4 листопада на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).