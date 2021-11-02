В Украину движется первый снег: названа дата

Погода в Украине уже в первой половине ноября принесет существенное похолодание и первый снег. Синоптики в обновленном прогнозе рассказали, когда этом может произойти.

Что будет с погодой в стране в ближайшие десять дней - читайте ниже в материале Styler.

Так, по прогнозу синоптиков Gismeteo, первый снег мы увидим уже в начале следующей недели, 9-11 ноября. Температура снизится до +2... -1 днем, и местами до -5 ночью.

Пока же нас ждет умеренно теплая (+10+16 градусов), но дождливая погода, временами и местами с прояснениями.

Подробный прогноз на завтра-послезавтра

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует на среду, 3 ноября. При этом осадки сдвинутся на Левобережье.

"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову. Температура воздуха максимально предполагается +9+13 градусов, на Юге +12+16", - прогнозирует она.

Смотрите подробный прогноз на завтра от Украинского гидрометцентра.

Скрин: Погода в Украине 3 ноября (meteo.gov.ua)

В четверг 4 ноября, по данным Диденко, потеплеет, а дожди поедут в краткосрочную командировку. В Украинском гидрометцентре дожди в четверг прогнозируют лишь на крайнем западе.

5 ноября осадки возможны на севере и западе. А 6-7 числа дождей станет меньше, но температура значительно снизится.

Смотрите ниже, что будет с погодой в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе в первую половину ноября.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)