Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату

Магнитная буря ожидается уже осенью этого года. Метеозависимые украинцы смогут ощутить неприятные изменения в эмоциональном и физическом состоянии из-за геомагнитных колебаний, вызванных поступлением в окрестности Земли "возмущенных" потоков солнечного ветра.

Согласно данных экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН мощный удар уровня G1 накроет Землю в первый день сентября.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса G1 могут влиять на энергетические системы - космические аппараты и наземную технику, а также на начало миграций животных.

Магнитные бури в сентябре 2019 (скриншот)

Метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, также в период геомагнитных бурь могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания. Многие жалуются на упадок сил.

Магнитные бури в сентябре 2019 (фото: pixabay.com)

Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, следует придерживаться простых правил:

Не пейте алкогольные напитки.

Не употребляйте жирную, острую и соленую пищу в больших количествах.

Снизьте физические нагрузки.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Пейте больше чистой воды, мятного чая, натуральные компоты и морсы.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

К слову, ранее сообщалось о самой сильной магнитной буре за последние 10 лет, влияние которой украинцы почувствовали в июле 2019 года.

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