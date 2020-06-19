Как из Украины попасть в Польшу: кто может выехать и кому не обязательно проходить карантин

Уже вторую неделю на границе Украины и Польши наблюдается ажиотаж. Украинцы массово едут в соседнюю страну на заработки, студенты возвращаются на обучение, семьи, которые оказались в разлуке из-за карантина, пытаются воссоединиться. На пропускных пунктах очереди и многих волнует вопрос – как уехать, чем и когда отменят обязательную обсервацию.

На данный момент границу можно пересечь в четырех пунктах пропуска: Краковец-Корчова, Рава-Русская – Гребенне, Ягодин-Дорохус и Шегини-Медика. Стоит отметить, что пешком пересечь границу можно только в Шегини-Медика, пишет ТСН.

Остальные пункты пропуска на границе с Польшей уже готовы возобновить свою работу, но ожидают, пока такое же решение примет польская сторона.

Кто имеет право выехать в Польшу

Граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши или находятся под их опекой

Граждане, которые имеют Карту поляка.

Граждане, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши.

Граждане, которые имеют право на работу на территории Польши. (Имеют разрешение на трудоустройство, справку о выполнении сезонной работы, справку о поручении выполнения работ иностранцу на территории Польши)

Граждане, которые на территории Польши выполняют работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы).

Граждане, которые являются учениками или студентами учебных заведений в Польше, а также их опекуны.

Граждане, которые являются водителями, членами экипажа авиа, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а их профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок.

Работники дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членам их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта.

Кто может пересечь Польшу транзитом

Граждане, которые имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации.

Граждане, которые являются членами семей (супруги, дети) лиц, которые имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации

Граждане, которые являются водителями или членами экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а их профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок.

Граждане, которые имеют дипломатический паспорт.

Въезд в Польшу с туристической целью пока запрещен.

Все, кто въезжает в Польшу, обязаны пройти 14 дней карантина. При пересечении границы они должны предоставить работнику Государственной пограничной службы адрес места жительства или пребывания. Место пребывания оставлять нельзя, кроме случаев госпитализации или после разрешения санитарного врача. Штраф за нарушение – 30 тысяч злотых.

Граждане Украины не обязаны предоставлять документы о своем текущем состоянии здоровья. При пересечении границы обязательным является только температурный скрининг.

Кому карантин в Польше проходить не обязательно

Тем, кто въезжает в Польшу для работы в сельскохозяйственной сфере.

Тем, кто выполняет в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы).

Тем, кто является учениками или студентами, которые получают образование в Польше и их опекунам.

Те, кто являются водителями или членами экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а их профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок.

Работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта

Те, кто въезжает в Польшу с целью транзита

По некоторым данным, в правительстве Польши рассматривают вариант об отмене обязательного карантина с первых чисел июля. В первую очередь это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в обеих странах.

Восстановление сообщения с Польшей

На данный момент запрет на авиасообщение с Украиной продлили до 30 июня. На 2 июля открыта продажа билетов авиакомпании LOT, Варшава-Киев.

Восстановление железнодорожного сообщения в ближайшие недели также остается под вопросом.

Как рассказал на онлайн-конференции начальник управления организации пограничного контроля Юрий Лисяк, с 17 июня разрешено регулярное пассажирское сообщение между Украиной и Польшей автобусами.

"В Польшу автобусы из Украины могут въезжать, однако нельзя ехать пассажирскими автобусами транзитом. То есть, если автобус едет из Киева в Варшаву, то проблем нет. Но если он будет ехать в Германию, то поляки его не пропустят", - отметил Лисюк.

Напомним, ранее мы писали о том, почему люди стоят часами на границе с Польшей и как это будут решать.