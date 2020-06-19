Як з України потрапити в Польщу: хто може виїхати і кому не обов'язково проходити карантин

Вже другий тиждень на кордоні України та Польщі спостерігається ажіотаж. Українці масово їдуть в сусідню країну на заробітки, студенти повертаються на навчання, сім'ї, які опинилися в розлуці через карантин, намагаються возз'єднатися. На пропускних пунктах черги та багатьох хвилює питання – як виїхати, чим і коли скасують обов'язкову обсервацію.

На цей момент кордон можна перетнути в чотирьох пунктах пропуску: Краковець-Корчова, Рава-Руська – Гребенне, Ягодин-Дорохус і Шегині-Медика. Варто відзначити, що пішки перетнути кордон можна тільки в Шегині-Медика, пише ТСН.

Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею вже готові відновити свою роботу, але чекають, поки таке ж рішення прийме польська сторона.

Хто має право виїхати в Польщу

Громадяни України, які є у шлюбі або дітьми громадян Польщі або перебувають під їх опікою

Громадяни, які мають Карту поляка.

Громадяни, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території Польщі.

Громадяни, які мають право на роботу на території Польщі. (Мають дозвіл на працевлаштування, довідку про виконання сезонної роботи, довідку про доручення виконання робіт іноземця на території Польщі)

Громадяни, які на території Польщі виконують роботу, пов'язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проєктів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори).

Громадяни, які є учнями або студентами навчальних закладів у Польщі, а також їх опікуни.

Громадяни, які є водіями, членами екіпажу авіа, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, а їх професійна діяльність пов'язана зі сферою міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень.

Працівники дипломатичних і консульських установ, представниками міжнародних організацій та членам їх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта.

Хто може перетнути Польщу транзитом

Громадяни, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни-члена ЄС, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації.

Громадяни, які є членами сімей (подружжя, діти) осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації

Громадяни, які є водіями або членами екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, а їх професійна діяльність пов'язана зі сферою міжнародних пасажирських, вантажних, або комбінованих перевезень

Громадяни, які мають дипломатичний паспорт.

В'їзд у Польщу з туристичною метою поки заборонений.

Всі, хто в'їжджає в Польщу, зобов'язані пройти 14 днів карантину. При перетині кордону вони повинні надати працівнику Державної прикордонної служби адреса місця проживання або перебування. Місце перебування залишати не можна, крім випадків госпіталізації або після дозволу санітарного лікаря. Штраф за порушення – 30 тисяч злотих.

Громадяни України не зобов'язані надавати документи про свій поточний стан здоров'я. При перетині кордону обов'язковим є тільки температурний скринінг.

Кому карантин у Польщі проходити не обов'язково

Тим, хто в'їжджає в Польщу для роботи в сільськогосподарській сфері.

Тим, хто виконує в Польщі роботу, пов'язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проєктів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори).

Тим, хто є учнями чи студентами, які отримують освіту в Польщі та їх опікунам.

Ті, хто є водіями або членами екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, а їх професійна діяльність пов'язана зі сферою міжнародних пасажирських, вантажних, або комбінованих перевезень.

Працівниками дипломатичних і консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта

Ті, хто в'їжджає в Польщу з метою транзиту

За деякими даними, в уряді Польщі розглядають варіант про скасування обов'язкового карантину з перших чисел липня. В першу чергу це буде залежати від епідеміологічної ситуації в обох країнах.

Відновлення сполучення з Польщею

На цей час заборону на авіасполучення з Україною продовжено до 30 червня. На 2 липня відкрито продаж квитків авіакомпанії LOT, Варшава-Київ.

Відновлення залізничного сполучення в найближчі тижні також залишається під питанням.

Як розповів на онлайн-конференції начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисяк, з 17 червня дозволено регулярне пасажирське сполучення між Україною і Польщею автобусами.

"У Польщу автобуси з України можуть в'їжджати, однак не можна їхати транзитом пасажирськими автобусами. Тобто, якщо автобус їде з Києва до Варшави, то проблем немає. Але якщо він буде їхати в Німеччину, то поляки його не пропустять", - зазначив Лисюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди годинами стоять на кордоні з Польщею і як це будуть вирішувати.