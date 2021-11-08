Как из Украины попасть на первый матч Шевченко в "Дженоа": инструкция для фанатов

Андрей Шевченко стал тренером итальянского клуба"Дженоа" . Легендарный украинский футболист и коуч будет возглавлять эту команду до 30 июня 2024 года.

Когда Андрей Николаевич выведет свою новую команду на первый матч и смогут ли украинцы попасть на это историческое действо (и как это сделать) - читайте далее в материале Styler.

Где и когда Шевченко проведет первый матч на посту тренера "Дженоа"

Андрей Шевченко и его помощник Мауро Тассоти уже прибыли в Геную, где уже 9 ноября проведут свою первую тренировку с новым клубом.

Андрей Шевченко в Генуе (фото: facebook.com/genoaCFCofficial)

На посту главного тренера "Дженоа" украинский специалист дебютирует 21 ноября - домашним матчем с римской "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуриньо.

Поединок 13 тура Серии А состоится в 21:45 (по киевскому времени) (20:45 - по итальянским) на домашнем стадионе "грифонов" Stadio Luigi Ferraris, который получил свое название в честь капитана "Дженоа" и героя Первой мировой войны Луиджи Феррариса.

"Стадио Луиджи Феррарис" (фото: wikipedia.org)

Эту арену, к слову, еще называют "Марасси" (по названию района Генуи, в котором она находится). Сегодня стадион вмещает почти 35 тысяч зрителей.

"Стадио Луиджи Феррарис" (фото: smart.comune.genova.it)

Заметим, что сейчас "Дженоа" занимает в чемпионате Италии 17 место и находится в "зоне вылета". Поэтому на Шевченко возложена очень ответственная миссия - оставить команду в элитном дивизионе.

Как попасть на матч "Дженоа" против "Ромы"?

Для начала фанатам футбола и поклонникам персонально Андрея Шевченко необходимо добраться до Италии.

Сделать это можно несколькими способами. Один из них - собственным автомобилем.

В Геную на машине за сутки

Расстояние от Киева до Генуи - около двух с половиной тысяч километров. Таким образом, ваше road trip продлится, если верить Google Maps, 24 часа.

Зато по дороге вы сможете осмотреть ландшафты Венгрии и Словении (самый удобный путь).

Можно также ехать через Польшу, Чехию и Австрию. По времени получится примерно так же.

Третий вариант схож со вторым, но он еще длиннее (26 часов) и затрагивает кусочек Германии. Зато вы не будете проезжать мимо Венеции - как в предыдущих двух вариантах пути.

Путь в Геную из Киева

Важно помнить, что самый короткий маршрут требует уплаты сборов. А еще, из-за того, что они проходят через несколько стран, то, прежде чем отправляться, проверьте правила пересечения границы в связи с пандемией COVID-19.

В Геную самолетом

Если времени у вас нет и вы намерены посетить исключительно футбольный матч и не хотите гулять по городу несколько дней, то лучший вариант - лететь до Генуи в день игры - 21 ноября.

К сожалению, для этого понадобится осуществлять пересадки, ведь прямого сообщения между Киевом и Генуей нет.

Самый удобный (и самый дешевый вариант) - вылетать из "Борисполя" в 6:00 в Франкфурт-на-Майне, там подождать четыре часа, и затем направляться в Международный аэропорт имени Христофора Колумба (он в Генуе).

Таким образом, на дорогу вы потратите восемь часов и около шести тысяч гривен (на одного) (если билеты брать заранее).

Можно также лететь через Мюнхен или даже Амстердам. По времени получится почти так же. Но дороже.

Скриншот (google.com/trave)

Конечно, если вы имеете время и вдохновение погулять по городу, то можете прилететь за несколько дней до игры. Это выйдет даже намного дешевле.

Скриншот (google.com/trave)

Еще вариант - 21 ноября лететь, например, на Ryanair в Милан за 450 грн.

Скриншот (ryanair.com)

А из Милана можно за 300 гривен доехать до Генуи на FlixBus'е. Время в пути - два часа. И приедете в город как раз непосредственно за час до самого футбольного матча.

Скриншот (flixbus.ua)

Где находится стадион?

"Стадио Луиджи Феррарис" расположен на Виа Джованни де Пра, 1.

При этом, арена находится в окружении домов, она фактически встроена в городской квартал.

Карта с расположением домашнего стадиона "Дженоа"

Где купить билеты на футбол?

Билеты на матч можно приобрести в кассах стадиона. Но не желательно ждать дня игры, ведь вокруг этого поединка уже ажиотаж. Поэтому билетов в кассах может просто не быть.

Кассы стадиона (genoacfc.it)

Также можно купить билеты в клубном магазине "Дженоа" на Via XII Ottobre 43-45 rosso (график работы: в понедельник с 15:00 до 19:30, со вторника по субботу - с 10:00 до 19:30).

Клубный магазин (genoacfc.it)

Также билеты доступны на сайте sport.ticketone.it и на официальной странице "Дженоа" по ссылке.

Цены на них стартуют от 20 евро. Но будьте готовы заплатить около 40, если хотите получить лучшие места (в клубе просят покупать билеты только через сервисы, которые указаны на сайте).

Обратите внимание! С 2005 года билеты являются именными, поэтому при покупке необходимо предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, или его фотокопию. С этим документом потом придется прийти и на стадион.

Также следует помнить о карантинных ограничениях. Поэтому руководство клуба просит зрителей "заблаговременно прибыть на стадион, поскольку проверка Green Pass может создать очереди у турникетов".

Что нужно помнить перед поездкой в Италию

Для вакцинированных лиц, которые едут в Италию, необходимы такие документы:

заполненная онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form

сертификат о прохождении полного цикла вакцинации вакциной, признанной ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), или соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца, который подтверждает полный курс вакцинации (Италия признает COVID-сертификаты в приложении "Дія")

справка об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-теста на COVID не более чем за 72 часа до въезда.

Вакцинированные путешественники могут въехать в Италию при выполнении следующих требований:

заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form

предоставить справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID не более чем за 72 часа до въезда

пройти самоизоляцию в течение 5 дней, информируя об этом местные органы здравоохранения

пройти повторное тестирование после завершения самоизоляции.

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