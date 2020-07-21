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З України можна вилетіти "без паспорта": як це працює (відео)

Вівторок 21 липня 2020 13:21
З України можна вилетіти "без паспорта": як це працює (відео)
З України можна буде полетіти без паспорта (колаж РБК-Україна)

Додаток "Дія" дозволить українцям залишати країну без паспорта

З України можна буде полетіти на літаку без паспорта. Справа в тому, що встановлений в смартфоні додаток "Дія" дозволить туристові летіти без паперового документа.

У мережі показали відео, на якому можна побачити, як з планшета сканується документ туриста, який встановлений у нього в додатку "Дія".

Так, в ролику показаний аеропорт "Бориспіль".

"Дія тестується. Планшет встановлений на першому пункті контролю на авіабезпеку. Чекаємо на зміни внутрішньої нормативки з авіабезпеки, який вимагав оригінал паспорта. Як тільки буде все - запускаємо. Коли залізобетонно можна буде літати - відразу повідомимо окремо. Поступово все дожимаємо. Дякуємо за терпіння та підтримку", - написали в Telegram-каналі Fedorov.

Додаток "Дія"тестується в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що з 22 квітня в додатку з'явилися цифрові паспорти, що мають такі ж можливості, як і паперові. Ще раніше в програму завели водійські права, які можна пред'являти патрульним.

Як ми раніше писали, УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці в поїзд.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2020 року хакери атакували бази даних банків, державних органів і водіїв служби перевезень, в результаті чого стався витік персональних даних українців.

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