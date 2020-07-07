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УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд

Новости » Экономика     07.07.2020 - 12:22
УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд
Фото: поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместо пластикового оригинала можна предъявить цифровой документ

"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дия" при посадке в поезд. Он так же дает право на льготу в 50%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отметили в пресс-службе, льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Ездить со скидками из Е-студенческим можно в:

  • - общих и плацкартных вагонах,
  • - вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,
  • - всех вагонах региональных поездов,
  • - поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.

Всего "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа с "Дии": ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2020 года хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок, в результате чего произошла утечка персональных данных украинцев.

Напомним, с апреля 2020 года статус безработного можно получить на портале "Дия".

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Укрзализныцястудентыбилеты
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