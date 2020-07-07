УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд

Вместо пластикового оригинала можна предъявить цифровой документ
"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дия" при посадке в поезд. Он так же дает право на льготу в 50%.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Как отметили в пресс-службе, льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.
Ездить со скидками из Е-студенческим можно в:
Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.
Всего "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа с "Дии": ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
Как сообщало РБК-Украина, в мае 2020 года хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок, в результате чего произошла утечка персональных данных украинцев.
Напомним, с апреля 2020 года статус безработного можно получить на портале "Дия".
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Автор: Александр Белоус