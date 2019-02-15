ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 12:05
Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик рассказала, в каких регионах будут осадки и морозы

Синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам о том, какие погодные условия ожидаются в субботу, 16 февраля. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что в субботу, 16 февраля могут пройти осадки в Харьковской и Сумской области, а на остальной территории будет сухо и солнечно благодаря антициклону, который находится над Европой.

"Красавец-антициклон занимает чуть ли не всю Европу (первая карта). А это значит, что почти везде будет сухо и даже солнечно. Попадаем и мы в сферу его влияния. 16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую области облака и небольшие осадки", - написала синоптик.

Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что в ближайшую ночь в нескольких регионах ожидаются морозы, а днем существенно потеплеет.

"Интересный нюанс. Ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза (вторая карта), на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы". Днем ситуация выровняется, ожидается +2 +5 градусов, на западе +4 +9 градусов", - отметила Диденко.

Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Выходные дни в столице будут теплыми и по прогнозу синоптика, осадки не прогнозируются.

"В Киеве 16 февраля без осадков, +3 +5 градусов. В воскресенье, 17 февраля, в столице предполагается комфортная сухая погода с температурой воздуха +6 +9 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Украину ждет резкое изменение погоды: прогноз на выходные

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о температурных качелях.

А также рассказывали о том, что украинцам сообщили о том, какая погода ожидается в марте.

Встреча зимы с весной: украинцам рассказали о погоде на Сретение Резкое похолодание: синоптики рассказали, какие области заморозит
Новости Украины ПогодаГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь