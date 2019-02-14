Кардинальное изменение погоды: синоптик предупредила о температурных качелях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых областях возможен небольшой снег и дождь

Синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какие погодные условия ожидают украинцев во второй половине февраля. Об этом она написала в своем блоге на сайте Opinionua.com.

Она рассказала, что в ближайшие дни в Украине будет сравнительно тепло, а сильные морозы ожидаются только в восточных областях.

"В ближайшее время в Украине дневная температура воздуха в большинстве областей будет превышать ноль градусов. Ожидается + 1 + 5 градусов. Свежее воздух будет на востоке и северо-востоке Украины, даже днем ​​от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. Кстати, именно в восточной части Украины, а также в Сумской и Черниговской областях предполагается самая низкая ночная температура воздуха, -2-7 градусов, местами до -8-10 градусов. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза", - рассказала Диденко.

Карта погоды (opinionua.com)

В начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.

"В конце текущей и в начале следующей недели, с 17 февраля, в Украине начнется потепление. Дневная температура воздуха составит + 2 + 7 градусов. Теплее, до мартовских значений, будет в западных областях и южной части, + 5 + 11 градусов", - отметила Диденко и предупредила, что в некоторых областях пройдут дожди и мокрый снег.

"15 и 16 февраля в западных областях, на севере и в центральной части вероятность небольших осадков в виде дождя и мокрого снега. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха. Южная часть Украины будет принадлежать сухой воздушной массе", - написала синоптик.

В первой половине следующей недели в Украине будет сухо благодаря антициклону.

"Первая половина следующей недели, с понедельника по среду, обещает быть в Украине с сухой комфортной воздушной массой. Погоду будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления. Осадки маловероятны, будет достаточно солнца и чистого неба. Однако, вместе с потеплением и солнечным прогревом усилится таяние льда, снега, с крыш будут свисать сосульки. Будьте внимательны!" – предупредила Диденко.

В столице будет облачно до 17 февраля, а потом ожидается солнечная погода и потепление.

"В Киеве до конца недели погода будет облачной, с незначительными прояснениями. 15 февраля, на Сретение, и 16 февраля местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах -1-4 градусов, днем ​​ожидается 0 + 3 градуса. 17 февраля ожидается переменная облачность, в столицу приедет солнечная погода. Температура сразу повысится, в течение дня потеплеет до + 3 + 6 градусов. Первая половина следующей неделе, с 18 по 20 февраля, обещает также быть синоптически комфортной, в Киеве предполагается сухая погода с ночными незначительными "минусами" и небольшими "плюсами" в течение дня", - дала свой прогноз синоптик.

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