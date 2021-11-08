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В Украину завезли опасное мясо: что нужно знать покупателям

Автор: Анна Шиканова

В Украину завезли партию куриного мяса, которое заражено сальмонеллой. Более тонны такой курятины обнаружили в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Сообщается, что в Украину попал груз от производителя Cedrob S.A. Этот груз следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плоньск к предприятию-заказчику "Винтер" в Луцке.

Мясо может оказаться не только в магазинах Одесской области, но и на территории Волыни.

"Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15.10.2021 года (№2021.5575), поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цеханул) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину. Всего завезли более тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона", - сказано в сообщении.

Что такое сальмонеллез

Это инфекционное заболевание, которые вызывается бактериями Salmonella Enteritidis. После заражения возникает поражение пищеварительной системы.

Это сопровождается развитием диареи, интоксикацией организма и обезвоживанием.

Температура тела обычно повышается, возникает рвота. Такое состояние может привести к сепсису и абсцессу внутренних органов.

Симптомы проявляются в среднем от 6 до 72 часов после заражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о фальсифицированном масле и сыре.

А также рассказывали о том, что в Украине обнаружили опасное аптечное средство.

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