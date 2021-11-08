В Украину завезли опасное мясо: что нужно знать покупателям

Сообщается, что в Украину попал груз от производителя Cedrob S.A. Этот груз следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плоньск к предприятию-заказчику "Винтер" в Луцке.

Мясо может оказаться не только в магазинах Одесской области, но и на территории Волыни.

"Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15.10.2021 года (№2021.5575), поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цеханул) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину. Всего завезли более тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона", - сказано в сообщении.

Что такое сальмонеллез

Это инфекционное заболевание, которые вызывается бактериями Salmonella Enteritidis. После заражения возникает поражение пищеварительной системы.

Это сопровождается развитием диареи, интоксикацией организма и обезвоживанием.

Температура тела обычно повышается, возникает рвота. Такое состояние может привести к сепсису и абсцессу внутренних органов.

Симптомы проявляются в среднем от 6 до 72 часов после заражения.