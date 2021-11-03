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В Украине выявили опасное аптечное средство: его срочно убирают с продажи

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Среда 03 ноября 2021 06:50
В Украине выявили опасное аптечное средство: его срочно убирают с продажи Коллаж РБК-Украина: В Украине выявили опасное аптечное средство
Автор: Светлана Мащенко

В украинские аптеки и интернет-магазины завезли средство, в котором обнаружили опасное вещество - оксид этилена, являющееся канцерогенным.

Об этом сообщили в Киевском управлении Госпродпотребслужбы.

Речь идет о биоактивной добавке (БАДе), которая, если верить производителю, поможет сбросить вес.

Называется это чудо-средство "OstroVit Контроль аппетита 60 капсул" и экспортировалось оно из Польши. Производитель: Fitnes Trading Robert Szulborski, Zambrow в Украину.

"Это набор капсул, которые легко глотать, которые могут быстро и эффективно снизить аппетит... Смесь натуральных ингредиентов, которые ускоряют обмен веществ и процесс сжигания жиров. Продукт также регулирует уровень сахара в крови, тем самым вызывая чувство сытости и уменьшая голод", - говорится в описании диетического средства.

У нас такой БАД свободно можно купить. За 60 капсул просят 300-350 грн.

В Украине выявили опасное аптечное средство: его срочно убирают с продажиФото: Опасный БАД, завезенный в Украину (oblvet.org.ua)

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области информирует о поступлении информационного сообщения от 28 октября 2021 года по выявлению несанкционированного вещества оксид этилена в порошке экстракта гарцинии камбоджийской, используемой в пищевой добавке", - говорится в сообщении.

Средство требуют немедленно извлечь из продажи и письменно проинформировать соответствующие органы.

Чем опасен оксид этилена?

Это биоцид, который широко используется в странах за пределами Европейского Союза для стерилизации пищевых продуктов. Его длительное употребление может вызвать рак.

Отметим, что вещество оксид этилена находят в импортируемых в Украину продуктах не так уж редко. Так, недавно его выявили в выпечке.

Ранее мы также писали также, что оксид этилена нашли в популярном энергетике. Это вызвало большой общественный резонанс, после чего производителям долго пришлось объясняться.

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