Когда в Украину "завезли" коронавирус: врач шокировала ответом

Имуннолог рассказала, когда COVID-19 появился в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врач-иммунолог считает, что коронавирусная инфекция попала в Украину в марте

Коронавирус в Украине инфицировал уже 7170 человек, 187 из них скончались, 504 пациента вылечились. Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что в страну COVID-19 "привезли" в марте, до этого у нас были другие вирусные пневмонии. Медик отметил, что первое знакомство с инфекцией произошло именно в марте 2020 года.

"В холодное время года всегда увеличивается количество пневмоний и респираторных заболеваний. То, что это был коронавирус (до марта, – Ред.), все-таки маловероятно, потому что слишком необычны проявления этого вируса, течение заболевания отличается от того, как проходят другие вирусные пневмонии. Думаю, Украина пока еще не болела коронавирусом. В марте состоялось первое знакомство", – рассказал медик изданию HARKIV Today.

Врач считает, что пик заболеваемости в Украине уже был. Это произошло в начале апреля. Но нам предстоит пережить еще один пик, который связан с нарушением людьми карантина на пасхальные праздники.

"На мой взгляд, пик – это когда быстрый рост сменяется медленным. Этот процесс мы уже пережили, в начале апреля количество инфицированных увеличивалось на 10% ежедневно, сегодня уже меньше, примерно плюс 8% каждый день. Рост может быть связан с пасхальными праздниками, он, безусловно, будет. В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных", - отметил врач.

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