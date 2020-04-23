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В киевских больницах заканчиваются места для больных коронавирусом: врачи бьют тревогу

STYLERКоронавирус    23.04.2020 - 08:32
В киевских больницах заканчиваются места для больных коронавирусом: врачи бьют тревогу
В Киеве заканчиваются места в больницах для больных COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Врач киевской больницы сообщила тревожную новость о больных коронавирусом

Коронавирус в Украине инфицировал 6592 человек, из них 174 человека скончались от осложнений инфекции, 424 пациента скончались. Карантин в Украине из-за инфекции продолжили до 11 мая, но заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Так, главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных COVID-19. Об этом она рассказала на своей Facebook-странице.

Медик отметила, что продление карантина - это верное решение, мест в инфекционных больницах на всех не хватит, но резервные койки все-таки готовятся.

"По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, 6 - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет", - сообщила Антоненко.

Врач сообщила, что за выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями.

Антоненко написала, что вирус никуда не ушел, а то, что он заразил не так много людей, как в Европе - заслуга правительства и вовремя введенного карантина.

"В последние дни во всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть и она еще никуда не исчезла. COVID-19 - невидимый враг, который еще может нанести мощный удар", - подытожила врач.

В киевских больницах заканчиваются места для больных коронавирусом: врачи бьют тревогуЛюдмила Антоненко сообщила тревожную новость (фото: facebook.com/doc.antonenko)

Как мы ранее писали, врач-инфекционист заявила, что пик пандемии COVID-19 в Украине еще не пройден.

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