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Коли в Україну "завезли" коронавірус: лікар шокувала відповіддю

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 13:24
Коли в Україну "завезли" коронавірус: лікар шокувала відповіддю
Імуннолог розповіла, коли COVID-19 з'явився в Україні (колаж РБК-Україна)

Лікар-імунолог вважає, що коронавірусна інфекція потрапила в Україну в березні

Коронавірус в Україні інфікував вже 7170 людину, 187 з них померли, 504 пацієнта вилікувались. Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що в країну COVID-19 "привезли" у березні, до цього у нас були інші вірусні пневмонії. Медик зазначив, що перше знайомство з інфекцією сталося саме в березні 2020 року.

"В холодну пору року завжди збільшується кількість пневмоній і респіраторних захворювань. Те, що це був коронавірус (до березня, – Ред.), все-таки малоймовірно, тому що дуже незвичайні прояви цього вірусу, перебіг захворювання відрізняється від того, як проходять інші вірусні пневмонії. Думаю, Україна поки ще не хворіла коронавірусом. У березні відбулося перше знайомство", – розповів медик виданню HARKIV Today.

Лікар вважає, що пік захворюваності в Україні вже був. Це сталося на початку квітня. Але нам належить пережити ще один пік, який пов'язаний з порушенням людьми карантину на великодні свята.

"На мій погляд, пік – це коли швидке зростання змінюється повільним. Цей процес ми вже пережили, на початку квітня кількість інфікованих збільшувалася на 10% щодня, сьогодні вже менше, приблизно плюс 8% кожен день. Ріст може бути пов'язаний з великодніми святами, він, безумовно, буде. Протягом декількох місяців в Україні буде зростати кількість інфікованих", - зазначив лікар.

Як ми раніше писали, лікар київської лікарні повідомила тривожну новину про хворих коронавірусом.

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