Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода

По данным Украинского гидрометцентра, следующие несколько ночей будут морозными. Но осадки с 25 по 29 октября маловероятны

В понедельник, 25-го числа днем +7+10, а на западе теплее - до +13 градусов, ночью местами до -3 градусов.

26 октября ожидается +6+10 в дневное время, в западных и южных областях +19+14. Ночью +1... -4 (кроме Одессы, где в ночное время +3+5), а на востоке ночная температура снизится до -3-7 градусов.

Такая же погодная ситуация будет в Украине и в среду, 27 октября.

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 25 по 27 октября (meteo.gov.ua)

Будет ли еще потепление?

Синоптики прогнозируют, что с 28-29 октября температура днем немного повысится, а ночные морозы отступят - градусы будут балансировать на нуле.