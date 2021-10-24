Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода

За даними Українського гідрометцентру, наступні кілька ночей будуть морозними. Але опади з 25 по 29 жовтня малоймовірні

В понеділок, 25-го числа вдень +7+10, а на заході тепліше - до +13 градусів, вночі місцями до -3 градусів.

26 жовтня очікується +6 +10 в денний час, в західних і південних областях +19+14. Вночі +1... -4 (крім Одеси, де в нічний час +3+5), а на сході нічна температура знизиться до -3-7 градусів.

Така ж погодна ситуація буде в Україні і в середу, 27 жовтня.

Скрін: Погода в Україні, прогноз з 25 по 27 жовтня (meteo.gov.ua)

Чи буде ще потепління?

Синоптики прогнозують, що з 28-29 жовтня температура вдень трохи підвищиться, а нічні морози відступлять - градуси балансуватимуть на нулі.