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Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода

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Воскресенье 24 октября 2021 20:30
Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода Фото: Погода в Украине принесет сильные морозы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, солнечной, но прохладной днем и морозной ночью. Местами температура будет снижаться до -7 градусов.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в следующие три дня - читайте ниже в материале Styler.

По данным Украинского гидрометцентра, следующие несколько ночей будут морозными. Но осадки с 25 по 29 октября маловероятны

В понедельник, 25-го числа днем +7+10, а на западе теплее - до +13 градусов, ночью местами до -3 градусов.

26 октября ожидается +6+10 в дневное время, в западных и южных областях +19+14. Ночью +1... -4 (кроме Одессы, где в ночное время +3+5), а на востоке ночная температура снизится до -3-7 градусов.

Такая же погодная ситуация будет в Украине и в среду, 27 октября.

Украину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогодаУкраину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогодаУкраину затянет морозами до -7 градусов: как долго продлится непогода

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 25 по 27 октября (meteo.gov.ua)

Будет ли еще потепление?

Синоптики прогнозируют, что с 28-29 октября температура днем немного повысится, а ночные морозы отступят - градусы будут балансировать на нуле.

Ранее эксперт рассказала про климатические изменения, которые ждут Украину в ближайшие годы, предупредив, что лето в стране может стать еще жарче.

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