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Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода

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Неділя 24 жовтня 2021 20:30
Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода Фото: Погода в Україні принесе сильні морози (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде ясною, сонячною, але прохолодною вдень і морозною вночі. Місцями температура знижуватиметься до -7 градусів.

Якою буде синоптична ситуація в країні в наступні три дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними Українського гідрометцентру, наступні кілька ночей будуть морозними. Але опади з 25 по 29 жовтня малоймовірні

В понеділок, 25-го числа вдень +7+10, а на заході тепліше - до +13 градусів, вночі місцями до -3 градусів.

26 жовтня очікується +6 +10 в денний час, в західних і південних областях +19+14. Вночі +1... -4 (крім Одеси, де в нічний час +3+5), а на сході нічна температура знизиться до -3-7 градусів.

Така ж погодна ситуація буде в Україні і в середу, 27 жовтня.

Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негодаУкраїну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негодаУкраїну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода

Скрін: Погода в Україні, прогноз з 25 по 27 жовтня (meteo.gov.ua)

Чи буде ще потепління?

Синоптики прогнозують, що з 28-29 жовтня температура вдень трохи підвищиться, а нічні морози відступлять - градуси балансуватимуть на нулі.

Раніше експерт розповіла про кліматичні зміни, які чекають Україну в найближчі роки, попередивши, що літо в країні може стати ще спекотніше.

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