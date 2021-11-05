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Украину затянет холодными дождями, а потом придут "минусы": синоптики обновили прогноз

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Пятница 05 ноября 2021 20:30
Украину затянет холодными дождями, а потом придут "минусы": синоптики обновили прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет холодные дожди, а потом морозы
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится с похолоданием, дождями, а впоследствии - и с ночными заморозками. Синоптики предупреждают, что уже на выходных в стране станет заметно прохладнее.

Что будет с погодой в стране в следующие пять дней - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным Украинского гидрометцентра уже в субботу 6 ноября станет заметно прохладнее на западе, севере и в центре, здесь ожидается +8+12 градусов, а в западных областях ночью температура снизится до +3+5 градусов. На востоке и юге еще удержится тепло, +12+19 градусов днем и +5+11 ночью.

Пасмурно и с дождем в субботу будет на севере, северо-востоке и в части центра, на остальных территориях - ясно и без осадков.

Украину затянет холодными дождями, а потом придут &quot;минусы&quot;: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Украине 6 ноября (meteo.gov.ua)

В воскресенье 7 ноября температура немного выровняется почти по всей стране, днем +9+12, ночью +2+7 (в Крыму +12+14, ночью +6+8 градусов). Холоднее ночь будет на крайнем западе - здесь вероятны заморозки до -2 градусов, а на Закарпатье днем прохладно, +7+9, пасмурно и дождь.

На остальных территориях осадки маловероятны.

Украину затянет холодными дождями, а потом придут &quot;минусы&quot;: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Украине 7 ноября (meteo.gov.ua)

Понедельник 8 ноября встретит нас дождями и пасмурным небом почти повсюду. Температура днем +7+12, ночью +2+6, а на юге +13+16 днем, +5+9 ночью.

9 ноября похолодает еще сильнее +5+9 днем, +2+6 ночью, на юге до +14 днем и до +11 в ночное время. Дожди по всей стране, а в южных областях - возможны сильные осадки.

Украину затянет холодными дождями, а потом придут &quot;минусы&quot;: синоптики обновили прогнозУкраину затянет холодными дождями, а потом придут &quot;минусы&quot;: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Украине 8-9 ноября (meteo.gov.ua)

10 ноября днем по стране +3+9, а ночью 0... -4, только юг удержится от заморозков. При этом осадки маловероятны.

Украину затянет холодными дождями, а потом придут &quot;минусы&quot;: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также предупредили о первом снеге в Украине, назвав даты.

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