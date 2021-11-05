Україну затягне холодними дощами, а потім прийдуть "мінуси": синоптики оновили прогноз

Погода в Україні сильно зіпсується з похолоданням, дощами, а згодом - і з нічними заморозками. Синоптики попереджають, що вже на вихідних в країні стане помітно прохолодніше.

Що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Українського гідрометцентру, вже в суботу 6 листопада стане помітно прохолодніше на заході, півночі і в центрі, тут очікується +8+12 градусів, а в західних областях вночі температура знизиться до +3+5 градусів. На сході і півдні ще утримається тепло, +12+19 градусів вдень і +5+11 вночі.

Похмуро і з дощем в суботу буде на півночі, північному заході і в частині центру, на решті територій - ясно і без опадів.

Скрін: Погода в Україні 6 листопада (meteo.gov.ua)

В неділю 7 листопада температура дещо вирівняється майже по всій країні, вдень +9+12, вночі +2+7 (в Криму +12+14, вночі +6+8 градусів). Холоднішою ніч буде на крайньому заході - тут ймовірні заморозки до -2 градусів, а на Закарпатті вдень - прохолодно, +7+9, похмуро й дощ.

На решті територій опади малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 7 листопада (meteo.gov.ua)

Понеділок 8 листопада зустріне нас дощами і похмурим небом майже всюди. Температура вдень +7+12, вночі +2+6, а на півдні +13+16 вдень, +5+9 вночі.

9 листопада похолодає ще сильніше, +5+9 вдень, +2+6 вночі, на півдні до +14 вдень і до +11 в нічний час. Дощі по всій країні, а в південних областях - можливі сильні опади.

Скрін: Погода в Україні 8-9 листопада (meteo.gov.ua)

10 листопада вдень по країні +3+9, а вночі 0... -4, лише південь втримається від заморозків. При цьому опади малоймовірні.

Скрін: Погода в Україні 10 листопада (meteo.gov.ua)