Украину затянет холодными дождями: где будет самая отвратительная погода

Погода в Украине уже с понедельника, 18 октября принесет холодные дожди на значительные территории. Дневная температура будет около +10 градусов, а ночью местами снижаться до нуля. Но во второй половине недели нас ждет потепление.

Что будет с погодой в стране с 18 по 21 октября - читайте ниже в прогнозе на Styler.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, 18 октября атмосферный фронт затронет западные, Винницкую и Житомирскую области. Здесь будет пасмурно, дождливо, днём +7+10 (на Закарпатье до +13). Ночью +2+4, а в Черновицкой области заморозки до -1 градуса.

На остальной территории в понедельник пока без дождя. Температура на севере и в центре +7+10, на юге и востоке +9+14. Ночью +2+5, на юге до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 18 октября

19 октября атмосферный фронт переместится в центр, на восток и юг, оставив западные и миновав северные области. Температура на севере и востоке +5+9, а в остальных областях +8+1. Ночью 0+5, на юге +4+7.

Карта погоды в Украине на вторник, 19 октября

В среду 20 октября, осадки прекратятся, будет солнечно. На западе потеплеет до +12+15, на остальной части страны +7+13. Ночью заморозки на севере, а в других областях до +5 градусов.

Четверг, 21 октября принесет потепление по всей Украине, ожидается +12+18 градусов. Ночью температура воздуха ожидается от +5 до +7 градусов. Карты погоды в Украине на 20 и 21 октября