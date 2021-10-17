ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода

Новость на русском →
Неділя 17 жовтня 2021 20:30
Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні вже з понеділка, 18 жовтня принесе холодні дощі на значні території. Денна температура буде близько + 10 градусів, а вночі місцями знижуватися до нуля. Але в другій половині тижня нас чекає потепління.

Що буде з погодою в країні з 18 по 21 жовтня - читайте нижче в прогнозі на Styler.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, 18 жовтня атмосферний фронт торкнеться західних, Вінницької та Житомирської областей. Тут буде похмуро, дощитиме, вдень + 7 +10 (на Закарпатті до + 13). Вночі + 2 + 4, а в Чернівецькій області заморозки до -1 градуса.

На решті території в понеділок поки без дощу. Температура на півночі та в центрі +7+10, на півдні й сході +9+14. Вночі + 2 +5, на півдні до +7 градусів.

Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погодаКарта погоди в Україні на понеділок, 18 жовтня

19 жовтня атмосферний фронт переміститься в центр, на схід і південь, залишивши західні та минувши північні області. Температура на півночі та сході +5+9, а в інших областях +8+1. Вночі 0 +5, на півдні +4 +7.

Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погодаКарта погоди в Україні на вівторок, 19 жовтня

У середу 20 жовтня, опади припиняться, буде сонячно. На заході потеплішає до +12 +15, на решті частини країни +7 + 13. Вночі заморозки на півночі, а в інших областях до +5 градусів.

Четвер, 21 жовтня, принесе потепління по всій Україні, очікується +12+18 градусів. Вночі температура повітря очікується від +5 до +7 градусів.Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погодаУкраїну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погодаКарти погоди в Україні на 20 і 21 жовтня

Раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні випаде сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день