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Снег в Карпатах восхитил сеть: живописное фото

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 21:08
Снег в Карпатах восхитил сеть: живописное фото
Зима в Украине: в Карпатах выпал снег (фото: pixabay.com)

Зима в Украине началась с Карпат, где горы засыпало снегом

Зима в Украине официально начнется только через шесть дней, но в Карпатах уже стабильная минусовая температура и снег. При этом сегодня, 24 ноября, в горах солнечно. Фото заснеженных горных склонов опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

На фото видно Черногорский хребет, который сняли с вершины одной из самых известных гор Карпат – Поп-Иван. Температура воздуха в этом живописном месте составляет -2 градуса. При этом дует юго-западный ветер со скоростью 2 м/с.

Снег в Карпатах восхитил сеть: живописное фото

Зима в Украине: в Карпатах выпал снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что вчера на горе было пасмурно, шел снег и дул ветер со скоростью 5-6 м/с.

Снег в Карпатах восхитил сеть: живописное фото

Зима в Украине: в Карпатах выпал снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Пользователи сети также прокомментировали снег в горах.

  • Отличная погода для прогулки!
  • Под лучами солнца снег исчезнет за несколько часов;
  • Телепортируйте меня туда;
  • Классно... Но холодно;
  • Красота;
  • Классно! очень красивое фото.

Снег в Карпатах восхитил сеть: живописное фото

Скриншот с Facebook

Напомним, что по словам эксперта по метеорологии и климатологии Веры Балабух, до конца столетия средняя температура в нашей стране вырастет на 3,2 градуса, и это приведет к увеличению количества теплых дней на целый месяц.

Ранее сообщалось о том, что синоптики предупредили украинцев о том, что в столице в декабре будет плюсовая температура. При этом осадков в течение месяца практически не ожидается. Эксперты считают, что повышение среднемесячной температуры связано с глобальным потеплением.

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