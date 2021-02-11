Коллапс в Киеве: что будет с городом, когда снег начнет таять

Когда снег начнет таять и что произойдет после повышения температуры

Синоптики прогнозируют, что до конца февраля в Украине будет держаться минусовая температура, при этом снега будет прибавляться. Поэтому снег просто не будет успевать таять.

Прогноз погоды в Киеве на месяц

А вот в случае резкого повышения температуры снег превращается в "кашу" и огромные лужи, с которыми могут не справиться ливневки. Особенно это ухудшает ситуацию на дорогах в крупных мегаполисах.

Ну а в Карпатах увеличивается риск схождения лавин. Кроме того, западные области часто страдают от весенних паводков в результате таяния обильного снегового покрова.

Когда за последние десятилетия были самые снежные зимы

Прошлая зима 2019-2020 была практически бесснежной. Да и за всю историю метеонаблюдений было очень мало бесснежных зим. Меньше всего осадков было зафиксировано в Киеве зимой 1996–1997 годов - примерно 7 см снега, а больше всего - в 1970 году, тогда в начале марта в Киеве выпало 82 см снега.

До этого зимы также были не настолько снежными. Последний снегопад такого уровня, как нынешний, был в 2017 году.

Тогда 18 декабря сложная ситуация из-за сильного снегопада сложилась в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской областях.

Снегопад в Киеве в 2017 году

Но самым запоминающимся снежным коллапсом, пожалуй был мартовский снег 2013-го. Снегопад тогда начался утром 22 марта и шел несколько суток. Уже с утра 23-го числа в КГГА созвали экстренное заседание, на котором коммунальщикам поручили чистить снег в режиме нон-стоп.

Движение общественного транспорта было парализовано - работало только метро. На улицах не было видно марштуток, трамваев или троллейбусов, люди пешком добирались до работы и дома.

Снег в Киеве в 2013 году

В Киеве была задействована вся имеющаяся техника "Киевавтодора" и районов, и даже привлечено 15 единиц БТР от Министерства обороны для того, чтобы убрать фуры с улиц.

В течение суток в Киеве тогда выпало 50 миллиметров осадков (при месячной норме 47 миллиметров). Такая ситуация продолжалась до 25 марта.

Снегопад в Киеве в марте 2013 года

Тем временем снегопады в столице продолжаются 11 февраля.

Снег в Киеве 11 февраля (фото: РБК-Украина)